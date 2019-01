Glosa: Jak se Robin Narcis Kvapil nestal prezidentem

Abychom šli hned na věc. Jen s mírnou nadsázkou řečeno: hlavní figurou dokumentu o tom, kterak prezidentský kandidát Michal Horáček procházel se svým týmem volební kampaní, je nikoliv jmenovaný uchazeč, nýbrž spolurežisér a spoluproducent filmu Robin Kvapil, který v Horáčkově týmu zastával roli poradce. Zaštítěn kategorií zvanou autorský dokument je Kvapil vypravěčem filmu, před kamerou se vyskytuje hned po Horáčkovi nejčastěji, poslední záběry dokumentu si režisér nechal pro sebe.

Z mírného podhledu je snímána jeho tvář, kterak sleduje displej notebooku, s vážností téměř Rodinova Myslitele si mne tvář a mudruje, proč to s Horáčkem nevyšlo. Příznačná tečka za touto autorskou exhibicí, kterou se nejspíš – dle dostupných vyjádření – spolurežisér a spoluproducent Radim Procházka snažil korigovat („byla to snaha o profesionalitu ve světě autorské tvorby, která není svázána striktními vnějšími pravidly“), ale nestačilo to. Velké Ego vyhrálo!