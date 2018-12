Recenze: Mikuláš Medek o svém umění přesvědčuje až na ostří nože

Mohlo by se zdát, že je Mikuláš Medek (1926–1974) na naší scéně dostatečně etablovaný, jeho obrazy jsou vystavovány v rámci různě pojatých výstav. Vlastní velkou výstavu měl ale naposledy v Rudolfinu v roce 2002 a do té vtrhly povodně. Zároveň se ozývají – ojedinělé – hlasy, že by se měl Medkův význam přehodnotit, protože je přeceňován.

Roudnická výstava dává naštěstí dostatečnou odpověď na oba body: Jednak ji lze díky tomu, že představuje umělcovu tvorbu v celé šíři, vnímat jako ucelenou výstavu. Zároveň, i díky kurátorskému pojetí, přesvědčivě vyvrací eventuální pochyby o Medkově místě v našem poválečném umění.

Kurátorka Miroslava Hlaváčková se nemohla vzhledem k prostorové dispozici roudnické galerie více rozmáchnout; zdánlivé svázání rukou se ukázalo naopak jako výhoda. Není problém zahltit velký prostor přehršlí obrazů, jako se to podařilo například loňské hradní výstavě českého impresionismu – to dokáže každý. Divák se však v té záplavě utopí, stejně jako koncepce, je-li jaká. Ovšem předvést umělce na daleko menším prostoru, a nic nepominout, nezkreslit, není jen tak.

Není nic, jen bodce…

Úvodem jsou vystaveny tři Medkovy obrazy z konce 40. let, Infantilní krajina II (Infantilní procházka) z roku 1947, z roku 1948 pak Anální motýl a Zázračná matka II. Medek pracuje s organickými motivy, přičemž biologicko-vegetativně-anatomické prvky skládá podobně jako o generaci starší František Janoušek.

Rozhodně je z kompozic cítit symbiotické propojení s tvorbou Medkovy ženy Emily, na jejíchž fotografiích z té doby vidíme též vejce či oční bulvy vsazované do zdánlivě nesourodého kontextu. Bylo to surrealistické? Zřejmě ano, zřejmě ne. Chceme-li, můžeme v sestavě „objektů“ nacházet princip koláže, v každém případě ovšem těžko hledat, kromě zmíněného Janouška, nějaké paralely.

Od počátku 50. let počíná do obrazů prosakovat realita studené války, stalinského teroru, bezčasí a ztráty perspektiv – mění se nejen barevnost děl, ale i obsah. A tak z obrazů Cranachovská nadlyrika s imperialistickou květinou (1953–1954), Křik (1954) či Hádka (1956–1957) cítíme již dávno ne latentní, ale zcela manifestovanou – vnější – agresi a ohrožení. Například Křik je již zcela jiný výraz než slavný Munchův Výkřik. Zdánlivě klidné modravě šedé pozadí je o to svíravější, deformovaná a značně redukovaná rudá postava, tvář vystupující ze sebe – a za modrým „oknem“ není nic. Jen hrozící, strážící bodce…