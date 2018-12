Černá labuť uctí Andyho Warhola

Andy Warhol se narodil 6. srpna 1928 v Pittsburghu, jeho rodiče, Rusíni z vesničky Miková u Medzilaborců, přijeli do USA v jedné z mohutných přistěhovaleckých vln. Šlo zřejmě o posledního umělce renesančního formátu, který pozitivně ovlivnil kulturu 60. let minulého století. Byl to nejen výtvarník, ale také režisér filmů, hudební producent a zakladatel a provozovatel Factory, prostoru, kde se od šedesátých let scházely největší osobnosti kulturního života v New Yorku. Svojí tvorbou ovlivnil snad všechny nejvýznamnější umělce v 60. a 70. letech. Je považován za zakladatele pop-artu, spolupracoval také se skupinou Velvet Underground.