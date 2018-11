Finalisté Chalupeckého ceny rozebírají tělo, společnost i umění, univerzální záplatu ale nemají

Lukáš Hofmann vytvořil zkoumavou instalaci, jejímž prostřednictvím ohmatává svět kolem sebe. Lezecká stěna, skleněné objekty i socha od Matyáše Brauna jsou ukryté ve stavebních sítích a návštěvník je prochází s 3D brýlemi na očích. Nesourodé věci mají svůj záměr. „Individualita nebo snaha o komunitu, úzkosti i naděje, virtualita i fyzikalita – to, jak se všechny tyhle termíny a pocity v dnešním světě silnou měrou synchronizují a spojují dohromady,“ vysvětlil Hofmann, co by chtěl svou tvorbou postihnout.

„Volím jednoduchý, až dětský jazyk a snažím se přetvářet skutečnost, tak aby se mi v ní líbilo žít,“ vysvětluje svůj umělecký přístup pátá finalistka Adéla Součková. V Národní galerii postavila intimní prostor připomínající jurtu. Návštěvníci v ní mohou rozjímat nad tím, jak vznikají myšlenky, názory a postoje.

A to konfrontací s tradicí v podobě modrotisku, modelování hliněných figurek a především lidových písní. Adéla Součková přitom nezastírá, že má k folkloru rozporuplný vztah: na jedné straně „lidovky“ vnímá jako součást národní identity, na druhou stranu jsou podle ní mnohdy nezdravě fatalistické, sexistické a rasistické.