Klip týdne: A zase ta Lucie! Ta nejlepší, kterou znám

Video of Klip týdne: Lucie / Nejlepší, kterou znám

Videoklip k nejnovější skladbě Nejlepší, kterou znám si vzal na starost Dominik Miškovský, který má na svědomí i videa ke skladbám jako Daniela nebo Srdce, a natáčel se na Barrandovských terasách.

„Jednotlivé členy skupiny jsem rozmístil tak, aby kolem nich mohla kamera i dívky (natáčené další den pod vodou) ladně proplouvat. Aby každý z muzikantů měl své pevné jedinečné místo, ale také aby v jednu chvíli byli všichni pevnou součástí celku. Vše v jednom dlouhém cinemascopickém záběru,“ přibližuje Miškovský. Kromě členů kapely samotné si v klipu hlavní roli zahrála Simona Guľašová.

Skladbu složil Oskar Petr, autor Medvídka, Chci zas v tobě spát či Rouháš se bohům, a dlouhé roky mu ležela v šuplíku. „Vznikla v roce 1989 v Los Angeles a my jsme se do ní teď ponořili. Myslím si, že kvalitní skladby jsou nadčasové,“ říká Robert Kodym, který skladbu otextoval.

Produkci si vzal na starost Mike Clink, který je podepsán i pod hitem Eye Of The Tiger z Rockyho a spolupracoval i s takovými velikány světové hudby, jako jsou například Guns N' Roses. „Přišlo nám skvělé dát americkou a českou legendu dohromady v roce 2018. Bylo nám jasné, že toto spojení přinese něco skvělého,“ dodal manažer Lucie Ladislav Vajdička z vydavatelství BrainZone. Výsledného mixu se ujal John Spiker, držitel Grammy.

V rámci podory nového alba vyráží kapela na tour, které startuje již 13. 11. v Ostravě. Následovat budou dva koncerty v Brně, tři v Praze a Lucie zavítá i do sousedního Slovenska, a to konkrétně do Bratislavy a Košic.