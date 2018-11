Schváleno Noční hlídkou. Autor ruského Matrixu Sergej Lukjaněnko navštívil Prahu

Nanečisto v režii Sergeje Mokrického podle Lukjaněnkovy předlohy z roku 2005 se zařadilo mezi nejočekávanější ruské filmy roku. Lukjaněnka ale nejvíc proslavila několikadílná série o hlídkařích sil dobra a zla. Mnoho fanoušků cyklu Hlídka (1998 až 2014) neřekne jinak než „ruský Matrix“.

„Ve společnosti existují dvě hlavní hybné síly. Jedna rozvíjí život jednotlivců, druhá se snaží pomoci ostatním lidem. Je třeba mezi nimi najít rovnováhu. Pokud moc jedné síly přesáhne určitou hranici, tak se svět změní v katastrofu,“ naznačuje ruský autor myšlenkový základ svých knih.

Místo činu: Černý orel

Rozhodující momenty románu Noční hlídka zasadil spisovatel do Prahy, konkrétně do malostranské restaurace Černý orel. Před deseti lety tu na zeď napsal „schváleno Noční hlídkou“, fanouškům dobře známé heslo. „Už se z toho stala taková tradice, že spousta lidí, co sem přijde, napíše vzkaz, že tu také byli,“ říká zaměstnanec restaurace Salim Sdiri.

K obrovské popularitě přispělo i filmové zpracování Noční hlídky od režiséra Timura Bekmambetova, které v Rusku v roce uvedení vydělalo víc než Tolkienova trilogie Pán prstenů.

Lukjaněnkovy romány dosud vyšly ve třiceti zemích světa. Získal za ně mnoho knižních cen, včetně prestižní ruské Aelity za přínos rozvoji fantastických žánrů. Spisovatel rozvíjí science fiction, ale zároveň píše o chudobě a zaostalosti nebo kritizuje mocenské struktury.

„Jsou to skvělé příběhy, dobrodružné, které mají vysoký tah na branku. Krom toho je Lukjaněnko velice plodný autor, který vydává prakticky každý rok novou knihu,“ říká redaktor nakladatelství Richard Klíčník.

Festival Nový ruský film se koná od 5. do 11. listopadu v Praze, Olomouci, Zlíně a Jihlavě. Kromě Sergeje Lukjaněnka na přehlídku dorazil například také kosmonaut Viktor Savinych, který představil film Saljut-7 popisující záchranu stejnojmenné kosmické stanice.