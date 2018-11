Cesta k hororu bývá dlážděna soucitem

Pro dramatizaci si Špinar osmdesát let starý příběh o tragédii soucitu vybral i proto, že ho prý v mládí zásadně ovlivnil. „Zachránil mě před situacemi, které mě možná v životě čekaly, protože jsem si právě tehdy palčivě uvědomil, že když člověk si zahrává s falešným soucitem, chtěním zavděčit se ostatním, že to může špatně skončit. Řekl jsem si: Tady se zastav, z toho se pouč, protože ti jinak tvůj život nebude patřit,“ svěřil se Špinar.

Nesmrtelnost srdce je příběhem ochrnuté Edity a jezdeckého poručíka Antona. Ve snaze napravit faux pas, kterého se dopustil, když dívku vyzval k tanci, se Anton zaplétá do soucitných gest, až v Editě vzbudí lásku. On sám ji ale necítí.

„Uvnitř má své pocity jakž takž spořádané, ale neumí je říct lidem. Neumí nahlas říct, co chce, a hlavně neumí říkat ne,“ nastiňuje poručíkovu tragédii jeho představitel Radúz Mácha. Zaplétá se do soucitu a ztrácí se sám v sobě i ve vlastních lžích. „Každý z nás má k postiženým soucit, ale zároveň nevíme, jakým způsobem se k nim máme chovat,“ podotýká herečka Jana Stryková, proč si poručík dobrými úmysly dláždí cestu do pekel.