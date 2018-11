V centru Prahy roste Národní filmové muzeum. Zvuk, střih a režie: návštěvníci

Jednotlivé místnosti pro expozice v Jungmannově ulici v současnosti stále upravují stavbaři. Naposledy se tam nacházela posilovna. Až budou všechny rozvody a příčky hotové, umístí iniciátorky do muzea rozmanité filmové přístroje. NaFilM přenese návštěvníky jak do minulosti, kde si budou moci zkusit složit promítačku a promítnout film postaru, tak i do budoucnosti díky virtuální realitě nebo hologramu.

„Ideálními návštěvníky jsou rodiny s dětmi, ale také dospělí, kteří se nebojí si hrát. Zároveň budeme otevřeni i pro turisty a vůbec pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o filmu a o tom, jak funguje,“ říká spoluzakladatelka a kurátorka Terezie Křížkovská.

Přispět může každý

Otevření filmového muzea v prostorech Mozartea vyžaduje náročnou rekonstrukci. Tvůrci se proto rozhodli vybrat zbývající peníze od veřejnosti, pro kterou chtějí nový kulturní prostor otevřít. Do budování muzea se tak může formou příspěvku na portálu Hithit zapojit každý.

V Národním filmovém muzeu mají kromě hlavní expozice vzniknout také dva malé kinosály, zvukové a ruchové studio, filmová střižna nebo prostory pro krátkodobé výstavy. První zájemci se s vývojem kinematografie budou moci seznámit ještě před letošními Vánocemi.