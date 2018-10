Česká filharmonie slaví výročí republiky v Londýně. Na koncert dorazí i premiér Babiš

Česká filharmonie se v Londýně představí v sále Royal Academy of Music, jejíž studenti zahrají s filharmoniky první skladbu, předehru ke Smetanově Prodané nevěstě. „Je to velmi ušlechtilá a krásná koncertní síň s úžasnou akustikou,“ uvedl ke koncertu šéfdirigent filharmonie Semjon Byčkov.

Byčkov zároveň se studenty skladbu nazkoušel. „Samozřejmě jsem trošku nervózní. Je to velká odpovědnost hrát s takovým tělesem, jako je Česká filharmonie. Ještě pod taktovkou takového mistra, jako je pan Byčkov,“ říká studentka hry na housle z Royal Academy Elizabeth Jiřičková.

Koncert bude živě přenášet BBC

Dále budou na programu Dvořákova díla, konkrétně Violoncellový koncert h moll a Sedmá symfonie, kterou český skladatel ve světové premiéře dirigoval právě v Londýně v roce 1885. Koncert bude živě přenášet třetí program veřejnoprávní rozhlasové stanice BBC. K jeho lesku přidá i slavná violoncellistka Alisa Weilersteinová.

„Je to pro nás velká příležitost, že můžeme slavit sté výročí vaší skvělé země, a to v Royal Academy of Music, která je nejstarší hudební konzervatoří ve Velké Británii,“ těší se ředitel akademie Jonathan Freeman-Attwood.

I když jde o londýnský koncert ke stému výročí vzniku Československa, šéfdirigent České filharmonie říká, že bude myslet i na další kulatá výročí českých dějin. „V roce 1918 se Československo stalo svobodným, ale už v roce 1938 bylo prodáno v mnichovské dohodě. A 21. srpen 1968 nikdy nemizí z mé paměti,“ uvedl Semjon Byčkov.