Celý problém brexitu je o jedné hranici, řekl Babiš před návštěvou Velké Británie

„Celý problém brexitu je jedna hranice, protože Irsko zůstává v Evropské unii a Velká Británie odchází. Jinak je vše domluveno. Paní premiérka (Mayová) není v jednoduché situaci, má menšinovou vládu jako my, takže uvidíme, jak to dopadne. Evropská rada nerozhodla o speciálním summitu, stanovisko Unie je jasné, (vyjednavač) Michel Barnier má naši důvěru,“ zdůraznil Babiš před odletem do Londýna.

Babiš se v zářijovém rozhovoru s BBC nechal slyšet, že by se mělo konat nové referendum o odchodu Británie z Evropské unie. To ale Mayová odmítá. „Respektuji fakt, že to říká přátelsky, protože je mu líto, že odcházíme. Tomu rozumím. On ale taky ví, stejně jako my, že tu nebude druhé referendum,“ podotkl předseda zahraničního výboru britského parlamentu, konzervativec Tom Tugendhat.

Babiš bude s Mayovou mluvit nejspíš také o obchodních příležitostech nebo bezpečnostních otázkách. „V Evropské unii se teď toho hodně odehrává ohledně kyberbezpečnosti. Co budeme dělat se zneužíváním chemických zbraní a taky jak my – jako Evropané – vedeme vztahy s Ruskem. Přirozeně to bude věc, o které se bude mluvit,“ míní britský velvyslanec v ČR Nick Archer.