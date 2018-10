Mayová je prý připravena ustoupit v otázce irské hranice

Ústupek ze strany Mayové podle agentury Bloomberg otvírá možnost, že Británie bude po neomezenou dobu vázána pravidly celní unie EU. To je něco, co chce EU a mnoho firem, ale co hrozí vyvoláním krize v britské vládě, a dokonce by to mohlo vést k pádu premiérky, domnívá se Bloomberg.

Problematika irské hranice hrála v posledních měsících stále dominantnější roli v jednáních o brexitu mezi Londýnem a Bruselem. Mayová ve čtvrtek řekla, že slepou uličku by možná šlo překonat prodloužením přechodného období po britskému vystoupení z bloku.