Recenze: Do Budapešti nikdy nedojel, v Praze ale George Ezra zaválel

Už jen dynamickým nástupem dal Ezra zřetelně najevo, že energie jeho sólového vystoupení ve Foru Karlín bude o dost jiná než na ostravském festivale, kde se o pódium dělil s dalšími interprety. Záda mu jistila několikačlenná živá kapela, která jednak obohatila lehce rezervovaný zvuk jeho prvního alba (třeba taková Blame It On Me s dechovými nástroji vyloženě prokoukla), a navíc skvěle zastala funkci back vokalistů.

George Ezra se v roce 2013 proslavil díky poklidné skladbě Budapest. Minimalistický song ho v pouhých dvaceti letech katapultoval do čela hitparád v několika evropských zemích. Debut Wanted On Voyage rodáka z britského Herefordu definoval jako textaře s hlubokým hlasem čtyřicátníka, jehož tvorbě dominoval blues a folk. S druhou deskou Staying at Tamara's k sobě do studia pustil i rozmanitější, odlehčenější zvuk. Jeho projev však nadále zůstává naléhavý, i když zpívá o banálních věcech.

Pětadvacetiletý zpěvák na úvod vypálil pecku Don't Matter Now a střídavě do publika dávkoval skladby z obou desek. Mainstreamová Staying at Tamara's koncertně funguje výborně – jakmile Ezra vyzpíval prvních pár tónů z písničky Paradise, aby tak doplnil historku, která se k ní vázala, i obvykle chladní čeští fandové se mohli zbláznit. Autor současného mega hitu Shotgun v polovině koncertu zpomalil a s kousky Saviour a Did You Hear the Rain? se postaral o nejemotivnější část koncertu.

A nebyl byl to George Ezra, aby si nechtěl povídat. Karlín se tak mohl dozvědět, jak ve skutečnosti nikdy nedorazil do Budapešti nebo jak překvapivý pro něj byl úspěch první desky. „Myslel jsem si, že zkrátka odehraju pár koncertů a pak to skončí. Nakonec jsem byl na turné dva roky,“ pronesl dokonalou „aristokratickou“ angličtinou. Jeho úspěch je pro něj nečekaný stejnou měrou, jako je pro jeho příznivce naprosto přirozený.