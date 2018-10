Man Bookerovu cenu vyhrál Mlékař. Má co říct ke kampani MeToo

Oceněný titul je třetím románem 56leté rodačky z Belfastu. Příběh je vyprávěn z pohledu mladé ženy, kterou v dospívání sexuálně obtěžoval starší muž. Využíval k tomu rodinných vazeb, sociálního tlaku a politické loajality.

Předseda poroty Kwame Anthony Appiah uvedl, že témata, jimiž se kniha Burnsové zabývá, jsou v éře kampaně #MeToo nanejvýš aktuální. „Myslíme si ale, že přetrvá, není totiž o něčem, co se odehrává jenom teď,“ dodal.

Man Bookerova cena se letos může těšit z větší pozornosti než obvykle. Na literárním trhu totiž po neudělení Nobelovy ceny v tomto oboru zůstala díra, kterou mělo podle odborníků alespoň částečně zaplnit britské ocenění. Nobelova cena shodou okolností zůstala bez laureáta právě kvůli sexuálnímu skandálu manžela jedné z členek Švédské akademie, která prestižní ocenění uděluje.

We are delighted to announce our #ManBooker2018 winner is Milkman by Anna Burns https://t.co/ReKPbcWoM6 #FinestFiction pic.twitter.com/tW8vmF7nVj — Man Booker Prize (@ManBookerPrize) October 16, 2018

Porota vybírala vítěze prestižního ocenění z šestice finalistů. Vedle Burnsové do ní byli vybraní ještě další dva britští autoři. Jednou z nich byla 27letá Daisy Johnsonová, která se díky knize Everything Under stala nejmladší finalistkou Man Bookerovy ceny v historii. Její krajan Robin Robertson zaujal románem ve verších The Long Take (Dlouhý záběr), který se zabývá násilím a sociálními rozdíly v dnešní Americe.

Ke třem Britům se ve finálové šestici připojili tři spisovatelé ze Severní Ameriky. Kanaďanka Esi Edugyanová porotu zaujala románem o uprchlém otrokovi Washington Black. Richarda Powerse z USA porota do užšího výběru nominovala díky ekologické sáze The Overstory, která vypráví o stromech a lidech, kteří je mají rádi. Poslední nominovanou byla Američanka Rachel Kushnerová, autorka románu z drsného prostředí ženské věznice The Mars Room (Místnost Mars).