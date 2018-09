Velký blondýn je v Praze jako doma. Herec a milovník vína Pierre Richard navštívil Česko

Do Prahy ve středu zavítala francouzská filmová hvězda Pierre Richard. „Velký blondýn“ hrál v desítkách filmů, mnohé další i režíroval. Letos ztvárnil třeba stárnoucího anarchistu nebo excentrika, který se kvůli mladé ženě převléká za podivínskou sousedku. V posledních letech navíc podobně jako další umělci našel novou zálibu a věnuje se vínu. Nejen to ho znovu přivedlo do Česka.