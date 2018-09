Zdeněk Piškula a Filip Březina hrají basket ve stínu totality. Zlatý podraz představuje upoutávku

Zlatý podraz začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia Volny), se kterou se seznámí na poválečném mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. Michelle je osudem pronásledovaná dívka, která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem.

Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní také dva protikladní jedinci, trenér Valenta (Stanislav Majer) a funkcionář Hrabal (Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951, kdy Evropu už na mnoho let rozdělila železná opona.

„Já jsem několik filmů o basketbalu viděl, ale je pravda, že většinou jsou americké. V Evropě se to moc nenosí. A vlastně mě to zaujalo i tím, že to není tak obvyklé téma. Ale basketbal není tak úplně téma filmu, tématem jsou i dějiny naší země, je tam i velká milostná zápletka,“ říká režisér filmu Radim Špaček, který natočil například drama Pouta.