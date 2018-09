Grafiky Bohuslava Reynka se vrátily do Česka na aukci. Za kafe by se už koupit nedaly

video Grafiky Bohuslava Reynka se vrátily do Česka kvůli aukci

Reynkovo dílo dostala do světa francouzská galeristka Anna Marie Beslierová. Výtvarník měl k Francii blízko. Z francouzštiny překládal a jeho žena, básnířka Suzanne Renaudová, z této země pocházela. Po svatbě v polovině dvacátých let minulého století žili střídavě ve Francii a na Reynkově rodném statku v Petrkově na Havlíčkobrodsku, kde se o deset let později trvale usadili.

Umění za kafe a léky

S galeristkou Anne Marií Beslierovou se Reynkovi seznámili náhodně při její návštěvě v Praze v šedesátých letech. V té době umělcova rodina žila ve velmi skromných poměrech, sice stále v Petrkově, jejich statek ale byl zestátněn a Reynek na něm směl pracovat jen jako zemědělský dělník. Publikovat ani vystavovat nemohl.

Beslierová, která vedla malé knihkupectví s galerií poblíž Paříže, rodině vypomáhala, do Petrkova vozila věci, které Reynkovi jen těžko sháněli: léky, kávu a také literaturu. Na oplátku si domů odvážela Reynkovy grafiky.

„Dnes se nám tato sbírka vrátila zpátky do České republiky od dětí paní Beslierové, proto jsme ji symbolicky nazvali Návrat,“ podotýká ředitelka aukční síně Dorotheum Mária Gálová. Sbírka obsahuje více než čtyři desítky prací, výtvarný samouk Reynek tvořil suchou jehlou především biblické motivy a zvířata.

Grafiky jsou v kurzu

Zájem o Reynkovo dílo stoupl před čtyřmi lety po retrospektivní výstavě ve Valdštejnské jízdárně. Od té doby se jeho grafická tvorba objevovala na aukcích pravidelně. A zatímco dříve se prodávala spíše za desetitisíce, v současnosti její cena dosahuje statisíců.

Loni se při aukci v Dorotheu prodala ucelená kolekce Reynkových grafik za téměř čtrnáct milionů korun, nejvíce kupec zaplatil za grafiku Arbor, která se tak stala nejdražším Reynkovým dílem. Cena se vyšplhala na 492 tisíc korun.

Čeští sběratelé dosud pracím na papíře příliš nedůvěřovali. Dávali přednost spíše plátnům, která se obtížněji padělají. „To se teď mění, o šestimístných částkách za grafiky slýcháme častěji,“ potvrdil šéfredaktor Art+Antiques Jan Skřivánek, že grafická díla jsou mezi sběrateli stále více v kurzu. Více a dráže se tak začaly prodávat i grafiky dalších autorů, například Jana Zrzavého, Karla Malicha nebo Vojtěcha Preissiga.