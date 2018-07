Letní slavnosti staré hudby proplouvají Středomořím

Po loňských výletech na dvůr francouzského krále Ludvíka XIV. se letošní ročník zaměří na hudbu Středomoří. Můžete ji nějak posluchačům přiblížit?

Středomoří je pro starou hudbu naprosto zásadní a pořádat festival, aniž by se podnikl výlet do Středomoří, není možné, takže my jsme do této oblasti nahlédli už mnohokrát, ale letos je to poprvé, kdy jí budeme věnovat výhradní pozornost. Pro mě osobně byla středomořská hudba plná barev, vášní, emocí a problémů, které se daly hudbou vyřešit.

Jak vlastně fungovala středomořská hudební scéna té doby? A jak se to dá přenést do naší středoevropské krajiny?

Oblast sama je obrovská a v každém městě, v každé vesnici se něčím lišila, ale tuhle rozmanitost jsme hledali a vybírali z ní pro nás nejzajímavější projevy. Hudba zněla jak na aristokratických dvorech, tak v nejnižších vrstvách na rozích ulic. A všude ji poslouchali lidé – a stejný princip chceme na festivalu zopakovat.