Rock for People vzpomíná na Radima Hladíka. Hlavní hvězdou jsou Prodigy

Festival Rock for People začal v úterý večer Večírkem pro nedočkavé, který vyvrcholil koncertem formace Mydy Rabycad. Hlavní program 24. ročníku třídenní přehlídky pak vypukl ve středu v poledne koncertem kapely Mala Ruckus a následně se rozběhne na všech deseti pódiích. Akce patří k největším svého druhu v České republice.

Dohromady se na pódiích v areálu na hradeckém letišti představí zhruba stovka kapel a interpretů. Hlavní hvězdou letošního Rock for People budou britští The Prodigy. Do Hradce Králové se vracejí po šesti letech. Jejich vystoupení je naplánováno na čtvrteční večer.