Turci opět vpadli na Moravu. Brány do střední Evropy otevřel Měsíc autorského čtení

„Zvolili jsme Turecko, protože to je velká země a ohromná kultura, o které ale takřka nic nevíme. O Turecku slyšíme, zvláště v posledních dnech a týdnech, velmi často v souvislosti s politikou, ale když se zeptáte i znalců na tureckou literaturu, tak těch jmen, které vám na první dobrou dají, nebude příliš mnoho. A to je škoda, protože Turecko je důležitá evropská literatura,“ říká programový ředitel přehlídky Petr Minařík.

Hned 2. července dorazí do Brna Nedim Gürsel, kterého čeští čtenáři znají díky překladům románu Dobyvatel a prózy Alláhovy dcery, za niž byl v Turecku stíhán pro údajné hanobení náboženských hodnot. „Navzdory tomu, že už řadu let žiji v Paříži, píšu stále turecky. V současném globálním světě vnímám i literaturu jako celosvětovou,“ řekl o sobě Gürsel.

Měsíc autorského čtení je největší středoevropský literární festival. Vznikl v roce 2000 v Brně a později se rozšířil i do dalších měst. V roce 2011 právě do Ostravy, o rok později do polské Vratislavi a slovenských Košic, naposledy v roce 2015 do ukrajinského Lvova.

Pořadatelé o festivalu říkají, že se cíleně zaměřuje nikoliv na hlavní města, ale města „druhá či třetí“. Desítky autorských čtení jsou přístupná bez vstupného, lze je sledovat i přes internet.