První očkovací centrum na Vysočině zahájilo provoz v Pelhřimově. Za první den naočkovalo 159 seniorů

Vakcínu v pelhřimovském očkovacím centru ve středu dostalo 159 seniorů. Za prvních 15 minut stihli lékaři naočkovat 37 z nich. Provoz centra je podmíněn dostatečným množstvím očkovací látky. Jediným problémem po spuštění byla plynulost dopravy v okolí, řídit ji museli policisté. Provoz personálně zajišťuje Nemocnice Pelhřimov.

Svoji devětaosmdesátiletou matku ve středu přivezla na očkování do Pelhřimova i Jindra Zajíčková z Červené Řečice. Přihlásila ji v den otevření registru lidem starším 80 let, tedy 15. ledna. Sama by se chtěla očkovat také. „To mi ale teď bohužel nikdo neumožní.“

Příprava stavby očkovacího centra trvala v Pelhřimově asi dva týdny, samotná stavba dva dny. Náklady na centrum převýšily 300 tisíc korun. Měsíční nájemné jeho vybavení bude stát dalších asi 55 tisíc korun. Za město to řekl Jaroslav Andrle z technickosprávního úseku radnice.

Každý den může být v centru očkováno až tisíc lidí

Jako vstup do centra slouží zadní vchod kulturního domu, který je bezbariérový. Po ověření registrace v recepci se lidé nechají očkovat na jednom z osmi očkovacích míst, která jsou v hlavním sále. Z pódia je provizorně vytvořeno zázemí pro zdravotníky. Jednotlivé očkovací dávky na místě ředí dvě zdravotní sestry. Ve vestibulu kulturního domu je připravená odpočívárna, případně i tři lůžka, pokud by někdo očkování hůře snášel.

Provoz je podřízený Nemocnici Pelhřimov. Lidé, kteří se nově objednají, už budou očkováni v centru. Přímo v nemocnici se budou do pátku očkovat už objednaní lidé. Středeční provoz byl zkušební. Měl ověřit fungování nastaveného režimu, funkčnost systému registrace směn pracovníků centra i kapacitu. Podle starosty Pelhřimova Ladislava Meda (ODS) může být v centru očkováno denně až tisíc lidí.

Další očkovací centra v kulturním domě v Třebíči, u zimního stadionu ve Žďáru nad Sázavou a v hale soukromé společnosti v Jihlavě chce kraj zprovoznit v polovině března. V Havlíčkově Brodě bude podle hejtmana Vysočiny Vítězslava Schreka (ODS) očkovací centrum přímo v nemocnici. Jeho denní kapacita bude nejvýše 700 lidí. Podle odhadu růstu dodávek očkovacích látek budou očkovací centra nejvytíženější od dubna do července.

Celkem bylo na Vysočině naočkováno téměř 19 tisíc lidí. Šest tisíc z nich už obdrželo i druhou dávku.