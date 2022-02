Ostrov hlasuje o průmyslové hale. Kritici plánovaného areálu se obávají zastínění památky UNESCO

Navrhovaná změna se nelíbí části obyvatel města. Odpůrcům například vadí to, že přinese větší dopravní a ekologickou zátěž nebo že by hala zastínila nedalekou Rudou věž smrti, což je památka zapsaná na seznamu UNESCO. Věž byla součástí komunistického pracovního tábora a třídila se v ní uranová ruda. Právě tato budova byla proslulá nejtěžšími pracemi v uranových dolech.

Podle ředitele Panattoni pro ČR a Slovensko Pavla Sovičky ale ani jedna ze dvou připravovaných hal v průmyslové zóně Ostrov-North nezasahuje do ochranného pásma památky. Díky navýšení by se hala mohla nabídnout více firmám s moderními technologiemi, které zaměstnají kvalifikovanější pracovní sílu. Hala by navíc nemusela být vyšší po celé délce. Pokud by obyvatelé podle něj hlasovali proti změně výšky, firma by pokračovala ve výstavbě podle původního záměru.