Hotel na Klínovci má zachránit projekt, který je ale v rozporu s územním plánem

Radnice v Jáchymově, které patří pozemky zchátralého hotelu na Klínovci v Krušných horách, upozorňuje na to, že projekt na jeho záchranu je v rozporu s územním plánem. Stavba samotná je ale v majetku města Boží Dar a jemu teď hrozí ztráta stamilionových dotací na plánovanou rekonstrukci. Problémem je konkrétně zamýšlená přístavba hotelu, kterou územní plán nepovoluje.

„Já si myslím, že to omezující opatření museli vidět, protože v žádosti o změnu územního plánu, která proběhla v loňském roce, už o tom pan Horník hovoří, protože ho tam popisuje,“ poznamenal starosta Holý.

„Oslovujeme odborníky na územní plánovací dokumentaci, aby vyložili její znění. My se domníváme, že plánovaný projekt je v pořádku,“ uvedl starosta Božího Daru Jan Horník (STAN).

Pohled na klínovecký vrchol, kterému kraluje kamenná rozhledna u historického hotelu, je velmi známý. V současnosti zchátralý objekt už je ale jen torzem dávné slávy. Pomoci s jeho záchranou by mohly evropské dotace. Ty jsou ale podmíněné účastí strategického partnera. Boží Dar ho sice našel, ale záměr objekt rozšířit o rozsáhlou přístavbu narazil na odpor Jáchymova, kterému patří pozemky.

Každopádně je teď situace pro Boží Dar komplikovaná a podle radnice je projekt možná poslední šancí, jak hotel zachránit. „Pro udržitelný provoz a záchranu hotelu jsou ubytovací kapacity nezbytné. Bez toho se hotel provozovat nedá,“ uvedl starosta Horník.

Právě strategický partner by měl objekt na Klínovci pětadvacet let provozovat. Původně o to měla zájem Sokolovská uhelná. Ta ale loni z projektu odstoupila. Novým zájemcem je společnost Prague Season.

„My jsme vycházeli z informací Božího Daru, toho, že tam přístavba jde, bylo to zmíněné i v dotaci, takže z toho důvodu je to pro nás překvapivá věc,“ řekl jednatel Prague Season David Huspeka. Z Evropských dotací by radnice mohla dostat přes tři sta milionů korun.