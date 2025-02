V Mnichově vjelo auto do lidí, na místě je více než dvacet zraněných

Server BR24 napsal, že auto kolem 10:30 vjelo do demonstrace pořádané nedaleko hlavního nádraží odbory Verdi. S odvoláním na jednoho ze svědků také doplnil, že se tak stalo úmyslně.

Policie to zatím nepotvrdila. Informovala ale o „rozsáhlejším“ zásahu, do něhož se zapojila také řada zdravotníků. Obyvatele Mnichova vyzvala, aby se místu vyhnuli, a zásahové jednotky tak mohly nerušeně pracovat. „Policie zatím potvrdila jen to, že mladý řidič vjel s vozem Mini Cooper do průvodu odborářů,“ poznamenal zpravodaj ČT Polák s tím, že v jiných částech Mnichova, kde odboráři také demonstrují, nehrozí podle policie žádné nebezpečí.