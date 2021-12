Karlovarský kraj chystá opravu rašelinového pavilonu u Císařských lázní za stovky milionů korun

Kraj má asi deset let zpracovanou studii možného využití pavilonu. Na ni chce znovu navázat zpracováním projektu, se kterým by žádal o státní dotaci. Pokud uspěje, mohly by zde vzniknout prostory například pro výstavy, malé koncerty, dílny a podobně. V ideálním případě by se mohla rekonstrukce stihnout zároveň s dokončením oprav Císařských lázní, které mají skončit v roce 2023, doplnil karlovarský hejtman.

Rekonstrukce samotných Císařských lázní, které jsou národní kulturní památkou, má stát podle posledních odhadů 853 milionů korun.