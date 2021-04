Karlovarskému kraji chybí lékaři, primáři nabídne až 600 tisíc nástupní bonus

Od ledna do března byly nemocnice v Karlovarském kraji jedny z nejvytíženějších v zemi. Kromě lůžek je trápil hlavně nedostatek odborného personálu. „Museli jsme to zvládnout s těmi počty, se kterými pracujeme v posledních letech, bylo to náročné,“ hodnotí personální situaci primář oddělení intenzivní medicíny Karlovarské krajské nemocnice Zdeněk Kos.

Aktivitu kraje s novým náborovým příspěvkem chválí. Výraznou změnu si od ní ale primář neslibuje. „Je to i nad síly kraje, je to věc, kterou je třeba řešit na celostátní úrovni,“ myslí si Kos. „Sehnat kvalitního primáře je velmi těžký problém, je to pozice, která je naprosto zásadní pro další chod našich zdravotnických zařízení,“ hodnotí hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN).

Kraj proto novému primáři nabídne 600 tisíc korun. Sestrám stejně jako vloni 150 tisíc a běžný lékař dostane 400 tisíc. Toho minulý rok využila třeba doktorka Štěpánka Třebová, která nastoupila na oddělení ARO. Podle ní jsou peníze motivací hlavně pro mladé lékaře.

„Člověk chce mít třeba hypotéku nebo založit rodinu, takže se opravdu hodí, a já jsem se rozhodovala mezi několika nemocnicemi a ten náborový příspěvek to rozhodl,“ přibližuje svoji zkušenost Třebová.

Karlovarský kraj dal na náborové příspěvky od roku 2018 už 30 milionů korun. Nemocnice díky tomu uzavřely 80 nových pracovních smluv. Hlavní podmínkou získání peněz je zůstat v nemocnici nejméně tři roky.