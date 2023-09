Most nad dálnicí D2 nikomu nepatří a stále chátrá. Silničáři slíbili jeho opravu během září

Téměř dva roky mělo ŘSD na to, aby opravilo kritické části nadjezdu nad D2 na Břeclavsku. Doteď ale zábradlí chátrá a podle odborníků ohrožuje provoz na dálnici. Silničáři slibují, že se most dočká oprav ještě v září. O majiteli nadjezdu, který doteď není známý, by měl v budoucnu rozhodnout soud.