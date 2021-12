Ve dvou nových zastávkách staví vlaky na Brněnsku. Na Kroměřížsku změnila stanice po 130 letech název

Cesta z centra Brna do Ostopovic dříve zabrala s přestupem půl hodiny. Teď trvá přímým spojem deset minut. Na okraji obce totiž od neděle začaly zastavovat vlaky. Spoje z Ostopovic ve špičce pojedou každou hodinu buď na brněnské hlavní nádraží, nebo v opačném směru do Náměště nad Oslavou a Třebíče.

V Lískovci se počítá s přestupním terminálem

Nová je také hned sousední zastávka Brno-Starý Lískovec. Lidé v této městské části naposledy z vlaků vystupovali před padesáti lety. Vlaky z brněnského hlavního nádraží v místě budou zatím zastavovat jenom jednou za dvě hodiny, a pouze ty motorové. Dál totiž pokračují po neelektrifikované trati směrem na Moravský Krumlov a Miroslav na Znojemsku. Více spojů by mělo ve Starém Lískovci zastavovat, až skončí oprava celé tratě do Zastávky u Brna.

Zlepšit by se do budoucna také mělo napojení na městskou dopravu, v současnosti je totiž nejbližší zastávka půl kilometru daleko. „Záměr vybudování železniční zastávky počítal s přestupním terminálem, tak aby cestující od železniční zastávky mohli přestoupit na systém městské dopravy,“ uvedl ředitel Kordis JMK Jiří Horský. Dopravní terminál by měl být hotový za dva roky a město vyjde na 200 milionů korun.

Po 133 letech změna jména železniční zastávky. Od 1.5.1888 do 13.12.2021 vlak zastavoval v Rajnochovicích, i když nádraží bylo celou dobu v katastru Podhradní Lhoty. Ta si teď po letech změnu názvu konečně prosadila. pic.twitter.com/8KCkQkO3AS — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) December 13, 2021

Bez přerušení od roku 1888 už naopak funguje zastávka na trati mezi Valašským Meziříčím a Bystřicí pod Hostýnem. Po 133 letech ale nese nové jméno, geograficky vhodnější. Místo pět kilometrů vzdálených Rajnochovic teď nese název Podhradní Lhoty. Obyvatelé vsi měli k vlaku vždy blíže a stanice navíc leží v jejím katastru. Historickou anomálii tak Správa železnic po víc než století opravila.