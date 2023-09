Po zásahu policie ztrácejí akcie čínského developera Evergrande, momentálně o čtvrtinu

Akcie problémového čínského developera China Evergrande Group ztrácejí k pondělku 25 procent. Reagují tím na zprávu, že policie zadržela některé zaměstnance firemní jednotky pro správu majetku. To by podle agentury Reuters mohlo znamenat nové vyšetřování, které by mohlo prohloubit potíže této realitní společnosti. Evergrande je nejzadluženější developerská firma na světě, nachází se navíc v centru krize čínského realitního sektoru.