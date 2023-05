Chystáme zrychlení přijetí pracovníků z ciziny, oznámil Jurečka. Fiala slíbil antibyrokratický balíček

Ministerstva práce a vnitra připravují změny k urychlení přijímání zahraničních pracovníků. Legislativní řešení by mělo být do konce roku. Na sněmu Hospodářské komory to ve středu řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Premiér Petr Fiala (ODS) pro změnu avizoval, že vláda bude brzy schvalovat antibyrokratický balíček pro podnikatele.