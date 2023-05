Volkswagen definitivně končí v Rusku. Továrnu v Kaluze koupil ruský Avilon

Vysoce moderní továrna v Kaluze asi 150 kilometrů jihozápadně od Moskvy se čtyřmi tisíci zaměstnanci je považována za nejdůležitější aktivum Volkswagenu v Rusku. Závod s roční kapacitou 225 tisíc aut firma otevřela v roce 2007. Loni v březnu však provoz zastavila v souvislosti se sankcemi, které západní země uvalily na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu.

Podle ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova se už hledá dodavatel z jihovýchodní Asie, který by výrobní závod znovu uvedl do provozu.

Avilon zaplatí za ruské aktivity Volkswagenu 125 milionů eur (zhruba tři miliardy korun), tvrdí nedávná zpráva agentury Interfax, která se odvolává na zdroj obeznámený s příslušným rozhodnutím podvýboru vládní komise pro kontrolu zahraničních investic.

Výrazný propad prodeje aut v Rusku

Společnost Volkswagen Group Rus se k hodnotě transakce odmítla vyjádřit. Pokud by Volkswagen za své ruské aktivity skutečně získal až 125 milionů eur, kontrastovalo by to s vývojem u jiných západních automobilek. Ty své ruské aktivity většinou prodaly jen za symbolickou částku, v dohodách si nicméně vyhradily možnost jejich zpětného odkupu, připomněla agentura Reuters.