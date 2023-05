EU má na stole nový sankční balík. Chce zamezit obchodování s Ruskem přes Čínu nebo Kazachstán

Evropská unie jedná už o jedenáctém sankčním balíku. Ten by měl zamezit obcházení dosavadních sankcí namířených proti Rusku. Jde například o vývoz do třetích zemí, jako je Čína nebo Kazachstán, přes které se pak embargované zboží dostává právě do Ruska. Česko zavedení nových opatření podporuje.