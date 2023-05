ECB chce zmírnit zdražování. Základní úrokovou sazbu zvedla o čtvrt procentního bodu

ECB zahájila zvyšování úroků loni v červenci. Základní sazbu tehdy zvýšila na 0,50 procenta z rekordního minima nula procent, na kterém ji držela od roku 2016. V září a v říjnu pak základní úrok zvýšila o 0,75 procentního bodu. V prosinci tempo zvyšování poprvé zpomalila na 0,5 procentního bodu, neboť se domnívala, že inflace je blízko vrcholu.

Ani dosavadní zvýšení úroků však zatím nedokázalo dostat inflaci k dvouprocentnímu cíli. Měnový výbor se tak rozhodl pokračovat ve zpřísňování měnové politiky.

Pomalejší zvýšení sazeb přichází poté, co údaje z bankovního sektoru eurozóny ukázaly nejvyšší pokles poptávky po úvěrech za více než deset let. To naznačuje, že předchozí růst úroků má dopad na ekonomiku a měnová politika ECB omezuje růst.