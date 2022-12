Navzdory krizi stále méně lidí nakupuje v zastavárnách, těm klesají prodeje

„Je to naše nejhorší období,“ říká majitel Bazaru zastavárny Aladin v Praze David Penc. Lidé podle něj přestali nakupovat, a prodeje tak klesly asi o třetinu. „Kdyby to takhle mělo být běžně, nemá smysl to dělat,“ dodává. Pokles prodejů podle něj trvá už půl roku. Mezi běžnými klienty se začali objevovat i řemeslníci, kteří kvůli neproplaceným fakturám musí zastavit své nářadí. Zájem o zástavy podle něj ale dlouhodobě klesá.

Podle zaměstnance 1. Nuselské zastavárny v Praze Ladislava Novozámeckého jsou prodeje i zástavy letos nižší o polovinu. „Čekal jsem, že se začátkem krize začnou lidé chodit více, ale nic takového se nestalo,“ popisuje.

„Co nejlevněji věci vykoupit, aby je šlo co nejlevněji prodat,“ popisuje novou strategii majitel Megabazaru - Zastavárny v Praze 7 František Novotný. Původně bylo podle něj důležité věci co nejlépe vykoupit a následně co nejlépe prodat, teď je důležité je vůbec prodat. Podle něj se ale počet zástav oproti minulému roku lehce zvýšil.

Více zástav před Vánoci

Prodeje většinou nezlepšily ani Vánoce, i když zastavárny evidují vždy vyšší zájem o zástavu. „Před Vánocemi lidé vždy zastavují více, shánějí tak peníze na dárky,“ myslí si zaměstnanec v zastavárně Prezent v Ostravě Jiří Dudziak. Letos lidé podle něj nosí levnější věci, protože už nemají co jiného zastavit. Od začátku pandemie covidu-19 podle něj prodeje klesly až o 75 procent.

I podle zaměstnance 1. Nuselské zastavárny v Praze Ladislava Novozámeckého jsou zástavy před Vánoci až o čtyřicet procent častější než v průběhu roku.