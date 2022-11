Zastropování je nastavené tak, aby to stát zvládl, říká Němeček. Šnobr varuje před „nárazem nespokojenosti“

Snížení cenových stropů by podle něj nebylo „ufinancovatelné“. Varoval, že uhelné elektrárny se musí vypořádávat s tím, že zdražilo uhlí, a musí také platit emisní povolenky. „Dávat cenu stropu pod výrobní náklady třeba menších uhelných elektráren s horší účinností by nedávalo smysl, to by stát stálo pět set miliard korun,“ tvrdí.

Podle Šnobra je potřeba přemýšlet o dalších možnostech, jak stát může pomoci domácnostem a podnikatelům s cenami energií. „Ale po tom teď nikdo nevolá. Čeká se na to, jak zareagují domácnosti a firmy po prvním lednu, protože mnoho z nich zatím neví, co to pro ně bude znamenat, přes všechny dopisy a upozornění. Energetika je něco, co jsme dlouho podceňovali, právě proto, že jsme zažili dekádu velmi nízkých cen energií, ustrnuli jsme v takovém uspokojení,“ upozorňuje Šnobr.