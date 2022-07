Místo útlumu se těžba uhlí rozšiřuje. Rypadlo na Sokolovsku už je tam, kde mělo být za pět let

Rypadlo se v lomu Jiří poblíž Královského Poříčí pohybuje v místech, kde s ním předválečné plány počítaly až za pět let. Ke slovu přišel i dlouho nečinný dopravník a zakladač. „My jsme tento celek měli dlouhodobě odstaven, protože jsme šli do útlumu. Změna je v tom, že těžíme hned, chceme být připraveni na potřebu uhlí,“ uvedl ředitel těžby Sokolovské uhelné Pavel Francisko.

Místopředseda představenstva těžařské firmy David Najvar dal rozšíření těžby do souvislosti s rizikem zastavení dodávek zemního plynu z Ruska do Evropské unie. „V ten okamžik budeme muset tu energii jako Evropa něčím nahradit. Hnědé uhlí je jednou z komodit, která to bude umožňovat,“ podotkl Najvar.