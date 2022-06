Řešení klimatické změny musí počkat. Francouzská vláda chce obnovit práci uhelné elektrárny

Vláda tímto krokem neupouští od svého plánu na postupné kompletní odstavení všech uhelných elektráren, zdůrazňuje prohlášení ministerstva citované BFM TV. „V každém případě budeme z uhlí vyrábět méně než jedno procento elektrické energie“ a „nepoužijeme žádné ruské uhlí“, uvádí ministerstvo.

Rozhodnutí není podle BFM TV velkým překvapením. Vláda už při uzavření zařízení 31. března nevyloučila, že by jej mohla příležitostně opět využít pro zajištění energetické bezpečnosti země právě kvůli válce na Ukrajině nebo obtížím jaderných elektráren v rukou společnosti EDF.

V době uzavření v elektrárně stále pracovalo 87 zaměstnanců, polovina z nich mezitím odešla do důchodu. Pro chod zařízení je potřeba asi 70 zaměstnanců. Jeho ředitel Philippe Lenglart už v březnu uvedl, že v případě potřeby je připraven povolat zpět některé bývalé zaměstnance v důchodu a nikoliv hledat nové.

Ve Francii je v provozu pouze jediná uhelná elektrárna, a to v Cordemais poblíž Nantes. Prezident Emmanuel Macron slíbil, že všechny uhelné elektrárny uzavře do roku 2022. Tato zařízení sice vypouští velké množství oxidu uhličitého, ale zároveň je možné je velmi rychle v případě potřeby uvést do provozu.