Bez zvyšování úrokových sazeb by inflace dosáhla 24 procent, míní bývalý viceguvernér Nidetzký

Zda výběrem nových členů bankovní rady nastávají nové časy, říct nedokáže. „Výběr členů rady je vždy hlučná záležitost a hlučnější o to, když se vybírá pozice guvernéra. To je přirozené,“ míní. Nemá podle něj jít o „ornitologický výběr mezi holubicemi a jestřáby“, ale o zvolení ekonomických expertů prezidentem, kteří poté nezávisle, na základě svých zkušeností, rozhodují o nastavení nástrojů měnové politiky.

Připomněl, že v Česku neexistuje žádná jiná instituce, která by pečovala o cenovou stabilitu. „Já vím, že je to pro obyvatele nepříjemné, pro firmy je to nepříjemné. Ale právě proto existuje nezávislá centrální banka, která musí dělat tyto nepopulární kroky,“ zdůraznil.

Inflace v Česku je podle Nidetzkého složena asi z poloviny z nákladové inflace způsobené zvyšováním cen surovin a energií, z jedné třetiny z poptávkové inflace způsobené nízkou nezaměstnaností a tlakem na růst mezd. Zbytek podle něj tvoří specifické faktory. „Já je přičítám odkotvenosti inflačních očekávání, kdy například firmy z důvodu nejistoty a vysoké poptávky propisují mnohem vyšší ceny na výstupu,“ uvažuje.

V současné situaci podle něj ale nemá smysl zabývat se podílem mezi poptávkovou a nákladovou inflací. „V České republice máme inflaci 16 procent. Přirovnávám to k situaci, že spadneme do vody a (…) teď je potřeba plavat. Reagovat měnovou politikou,“ vysvětloval bývalý viceguvernér. Pokud by ČNB nezvýšila úrokové sazby, dosáhla by podle analýz v Česku inflace 24 procent a koruna by vůči euru oslabila na 28,50, upozornil.

Pokles inflace očekává Nidetzký v druhé polovině roku

Stagflace, tedy poklesu ekonomické aktivity, ale pokračujícího růstu cen, se v Česku příliš neobává. Tento jev, se kterým dlouhodobě zápolí například Japonsko, provází většinou vysoká nezaměstnanost, což tuzemsko netrápí. Zvyšování úrokových sazeb ale vždy provází pokles ekonomické aktivity, a je tak vždy do jisté míry rizikové. „Důležité je dělat kroky, které nestrhnou ekonomiku do dlouhodobé recese,“ osvětlil Nidetzký.

V Česku podle něj ale může dojít k recesi, definované jako mezikvartální propad HDP po dvě období. Krátká recese by podle něj neměla „žádné fatální dopady“. Způsobena by podle něj mohla být například pozastavením dodávek zemního plynu z Ruska.

Inflace podle někdejšího viceguvernéra ČNB začne klesat v druhém pololetí. „Mám jen obavu, že s klesající inflací se objeví jiná důležitá témata. Otázka, kdy bude líp, se mi tak těžko odpovídá,“ uzavřel.