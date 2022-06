ČEZ uzavřel smlouvy na palivo pro Temelín. Dodávky od americké a francouzské firmy začnou v roce 2024

„Výběr dvou dodavatelů zajistí do budoucna co největší plynulost dodávek strategické suroviny a minimalizuje rizika případných výpadků dodávek,“ uvedl ředitel útvaru palivový cyklus společnosti ČEZ Ladislav Štěpánek.

Výběrového řízení, které ČEZ zahájil v dubnu 2020, se účastnili tři uchazeči, a to společnosti Framatome, TVEL a Westinghouse. Uzavřením smluv stvrdil ČEZ podle mluvčího Ladislava Kříže důležitý krok směřující k dalšímu posilování energetické bezpečnosti České republiky.

Westinghouse s výrobním závodem ve Švédsku už palivové soubory do Temelína po jeho spuštění deset let dodával. Framatome je jediným výrobcem se sídlem v Evropské unii, který dodává palivové soubory do většiny západoevropských jaderných elektráren.