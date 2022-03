Námořní evergreen. Po roce od Ever Given najela na mělčinu sesterská loď

Loď je v úterý dopoledne v hloubce asi sedmi a půl metru. Podle informací deníku Baltimore Sun pobřežní stráž v současné době nemá k dispozici časový plán vyproštění.

Pobřežní stráž USA konstatovala, že nezná příčinu najetí lodě na mělčinu. Podle CBS Baltimore plavidlo nehlásilo žádná poškození. Úřady požádaly lodě v oblasti, aby snížily rychlost.

Suezská anabáze

Loď Ever Forward o délce 334 metrů pluje pod hongkongskou vlajkou. Stejně jako 400 metrů dlouhá Ever Given, která zablokovala 23. března 2021 Suezský průplav, patří společnosti Evergreen Marine Corp.

Incident v Egyptě způsobil zácpu více než čtyř stovek lodí a chaos v celosvětovém dodavatelském řetězci. Některá plavidla tehdy opustila cestu Suezským průplavem a vydala se velkou oklikou kolem jižního cípu Afriky.

Uvolnění obrovské Ever Given vyžadovalo téměř týden bagrování a kopání. Loď ještě Egypťané zadrželi, a nakonec dorazila do Rotterdamu 29. července s více než 20 tisíci kontejnery na palubě – 106 dní poté, co poprvé uvízla ve vodní cestě.