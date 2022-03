Průměrná sazba hypoték v březnu opět stoupla. Podle analytiků se může vyšplhat až k šesti procentům

Úročení hypoték by mělo dále růst. „Předpokládáme, že úrokové sazby hypotečních úvěrů se mohou vyšplhat až na hranici šesti procent, a to zejména u kratších fixací kolem jednoho až dvou let. Naopak svědky pomalejšího růstu budeme u sazeb pro fixace v délce sedm až deset let,“ řekl hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Upozornil, že v březnu by tak měsíční splátka referenční hypotéky za 3,5 milionu korun, tříletou fixací sazby a splatností 25 let činila 19 697 korun. „V případě prodloužení splácení úvěru z uvažovaných 25 let na 30 let, klesne měsíční zatížení domácnosti o 1709 korun, což při dnešních nákladech na bydlení může hrát významnou roli. Pro finančně zajištěné domácnosti může naopak být zajímavější rychlejší splácení. Pokud bychom tedy upravili splatnost také o pět let, ale směrem dolů, dostáváme splátku o 2676 Kč vyšší,“ vysvětlil Sýkora.