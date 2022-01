Nejbohatší zdvojnásobili své jmění. Většina lidí přitom v pandemii zchudla, varuje Oxfam

Jestli miliardář na výzvu kývl, dosud není jasné. Podle charitativní organizace Oxfam si to ale mohl dovolit. Jen od března 2020 se jeho jmění jedenáctkrát zvětšilo. Bezprecedentní rychlostí bohatli i jiní miliardáři jako Bernadr Arnault, Jeff Bezos, Larry Elison nebo Bill Gates, který si polepšil o třicet procent.

„Když vlády sestavily záchranné balíčky a napumpovaly biliony do hospodářství a finančních trhů, chtěly podpořit ekonomiku pro všechny. Stalo se ale to, že velká část šla do kapes miliardářů,“ komentuje ředitelka organizace Oxfam Gabriela Bucherová.

Většina lidí zchudla

Naopak finanční situace většiny lidí se během pandemie zhoršila. Podle Oxfamu jim podpůrné programy dostatečně nenahradily úbytek příjmů vzniklý během lockdownu, kdy mnoho lidí přišlo o zaměstnání. Úspory zase znehodnotila vysoká inflace.

„Sto šedesát milionů lidí se propadlo do chudoby. Mnoho cílů, které jsme si dávali v souvislosti se zmenšováním chudoby a genderové nerovnosti, se kvůli pandemii zdrželo,“ vyčísluje dále Bucherová.