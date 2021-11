Humanitární krize v Afghánistánu se prohlubuje. Podle Člověka v Tísni je nutné zajistit hlavně jídlo a vodu

Převzetí moci v Afghánistánu Talibanem má podle Šindeláře silné ekonomické dopady. „Modely předpokládají, že tím, jak se ekonomika v zásadě zastavuje, je možné, že se HDP sníží až o dvanáct procent,“ uvedl. To by podle něj znamenalo, že téměř 97 procent populace, tedy asi 40 milionů obyvatel, by žilo na hranici chudoby.

Koordinátor projektů v Afghánistánu tvrdí, že pomoc se daří dostávat do všech regionů, nikoli jenom do hlavního města Kábulu. „Například my se zaměřujeme pouze na severní část Afghánistánu a Kábul,“ řekl. Přiznal ale, že v poslední době se pokrývání země humanitární pomocí změnilo, jelikož je nyní problematičtější se do některých regionů a k některým rodinám dostat.

Šindelář nechtěl hovořit o tom, zda by se měly prohloubit diplomatické vztahy s Afghánistánem a talibanskou vládou. Pro práci humanitárních pracovníků je podle něj důležité, aby začal systém fungovat, to znamená, aby fungovalo zdravotnictví, banky nebo aby se lidé mohli vrátit do práce a dostávat výplatu.