Více firem hodlá zaměstnance nabírat než propouštět, ukázal průzkum

Na 35 procent oslovených firem uvedlo, že během prvního čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus 13 procent. V předchozím čtvrtletí to bylo plus deset procent.

Zpracovatelský průmysl je mírně pesimistický

Nejvíce se podle Rezlerové chystají nabírat zaměstnavatelé v sektoru bankovnictví, finance, pojišťovnictví a nemovitosti – index hlásí plus 50 procent. Oblasti IT, telekomunikace a médií, společně se sektorem velkoobchodu a maloobchodu hlásí povzbudivé náborové plány s indexem plus 25 procent. Nejslabší hodnotu indexu vykazuje neziskový sektor, a to minus 25 procent.

Nejvýznamnější sektor z hlediska tuzemského trhu práce – zpracovatelský průmysl – svá očekávání prudce přehodnotil na mírný pesimismus, dodala Rezlerová s tím, že index činí minus dvě procenta.

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech jsou optimističtí, nejvíce pak v Praze s indexem plus 23 procent. Index na Moravě a ve Slezsku dosahuje hodnoty plus 13 procent a v Čechách plus tři procenta.