Málo spotřebičů, elektroniky i hraček před Vánoci. Obchodníci se potýkají s nedostatkem čipů i drahou dopravou

„Těžce sehnatelné jsou levné notebooky v ceně do patnácti tisíc korun, výrobci totiž raději instalují omezený počet komponentů do dražších modelů. Průměrná cena levných notebooků vzrostla meziročně z patnácti na sedmnáct tisíc korun, i to přispělo k omezenosti počtu produktů v segmentu deset až patnáct tisíc.

Nízká je i šíře nabídky velkých chytrých televizí, chybí i nové modely iPhonů,“ informovala mluvčí Alzy Daniela Chovancová. Podobně jsou na tom i elektronické hračky. „Interaktivní hračky, stejně jako mobilní telefony nebo notebooky, obsahují čipy,“ doplnila.

Každoročně žádané produkty tak letos mohou v předvánočním čase chybět. A týká se to i domácích spotřebičů. „Nedostupnost je výrazná například v kategorii myček nádobí, ve které jsme aktuálně na zhruba šedesáti procentech naší standardní nabídky,“ uvedla mluvčí Datartu Eva Kočicová. U některých typů myček společnost v online obchodě uvádí dokonce datum dodání až příští rok na jaře.