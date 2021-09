Hypotéky v srpnu opět zdražily, průměrná sazba stoupla pošesté v řadě

„Proti červenci klesl počet i objem zhruba o pět procent a ve srovnání s červnem o čtvrtinu. Přesto jde o nejlepší srpnový výsledek v historii Hypoindexu. Zatím se tedy o výraznějším ochlazování hypotečního trhu nedá hovořit. Zájem o hypotéky totiž v minulých letech během letních měsíců obvykle klesal,“ uvedl hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

S rostoucími sazbami bude podle něho zájem o hypotéky klesat. „Očekáváme pokles v objemu poskytnutých hypoték, a to právě kvůli rostoucím cenám nemovitostí a úrokovým sazbám. Nicméně i přes pozastavení zájmu o nové hypotéky je jasné, že letošní rok bude historicky nejúspěšnějším rokem na hypotečním trhu,“ dodal Sýkora. Za prvních osm měsíců roku sjednaly banky hypotéky za téměř 293 miliard korun. Do konce roku by se pak objem poskytnutých hypoték mohl přiblížit hranici čtyři sta miliard.