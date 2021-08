Nápoje ve skleněných lahvích se vrací do supermarketů. Budou zálohované

V posledních letech byly skleněné lahve spíše výsadou restaurací. Nyní se nealkoholické nápoje v těchto obalech vracejí do supermarketů. V září je tam uvede například karlovarská minerálka.

„Jsou zákazníci, které mrzí, že nejsou zálohované petky, a chtějí nám obaly vracet. Právě pro ně je zálohované sklo,“ uvedla mluvčí Mattoni 1873 Andrea Brožová. Zkušenost má výrobce i se zálohovanými PET lahvemi z recyklátu nebo plechovkami.

Počítá s tím i obchodní řetězec Lidl. „Lidé budou skleněnou lahev na minerální vodu vracet do automatu, který znají při vracení zálohovaných pivních lahví. Výše zálohy bude pět korun,“ řekl mluvčí řetězce Tomáš Myler.

Kofola bere skleněnou lahev jako rozšíření sortimentu

Širší nabídku obalů bude mít taky Kofola. Skleněnou lahev uvede na jaře. „Nemyslíme si, že by obaly v PETu vymizely, jsou velice praktické. Nemyslíme si, že to bude náhrada těchto obalů, spíš rozšíření sortimentu,“ řekl generální ředitel Kofoly Daniel Buryš.

S jednorázovými plasty chce do konce roku skončit Plzeňský Prazdroj. Už nyní 70 procent jeho zákazníků kupuje vratné obaly. A roste zájem o plechovky. „Výhodou plechu u hliníku je to, že se z plechovky po recyklaci dá znovu vyrobit plechovka,“ uvedla manažerka výrobních materiálů a obalů pivovaru Martina Vajskebrová.

Také řetězec Billa eviduje snahy o zavedení nových typů obalů. „Do budoucna bude hrát roli i recyklovaný hliník,“ říká jeho koordinátor udržitelného rozvoje Ivan Holub.

Otazníky u plošného zálohovacího systému

Někteří proto volají po zálohování jak plechovek, tak PET lahví. „Znamenalo by to postavit někam nový automat na vybírání lahví, nový skladovací prostor. Bylo by potřeba, aby je lidi vraceli nepoškozené, nesešlápnuté, přitom lidi tady 30 let učíme PET sešlapovat,“ řekl k tomu prezident Svazu průmyslu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Ředitelka divize udržitelnosti společnosti Renegadz-McCann Prague Hana Fořtová však říká, že když systém zálohování funguje v jiných zemích, neznamená to ještě řešení pro nás. „Protože Češi třídí odpad poměrně dobře.“

Oporu zatím nemá plošný zálohovací systém ani v legislativě.