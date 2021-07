Státní rozpočet má schodek přes 265 miliard, je o čtvrtinu vyšší než loni. Ministerstvo to vysvětluje pandemií

Ministerstvo financí zdůvodnilo „rekordní“ výši schodku státního rozpočtu ke konci června protiepidemickými opatřeními, která omezila ekonomické aktivity a zároveň v souvislosti s nimi musel stát pomáhat zasaženým sektorům ekonomiky i sociálnímu a zdravotnímu systému. Výnosy rozpočtu podle ministerstva také „prohlubovalo snížení zdanění práce, kapitálu či majetku, dále šlo o změnu rozpočtového určení daní ve prospěch územních rozpočtů“.

Ekonom České spořitelny Michal Skořepa považuje za nejdůležitější faktor, který ovlivnil aktuální výsledek státního hospodaření, zrušení superhrubé mzdy. „To je zdaleka největší vliv, který dělá evidentní zub v meziročním porovnání u příjmů z inkasa ze zdanění příjmů fyzických osob. Je to faktor číslo 1 a je to faktor, u kterého je velký otazník. Způsob, jakým to bylo provedeno, podpořil hlavně domácnosti s vyššími příjmy,“ uvedl.