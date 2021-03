Prodejci kávy tratí. Hlavně na tom, že se přestala pít v práci

Některé kavárny už neotevřou, přestaly věřit v lepší časy. Jiné zkoušejí hledat své zákazníky, například ta v Ústí nad Labem otevřela před deseti dny. Jsou ale i jiné přístupy. Například Petr Frühauf svou kavárnu v Děčíně zavřel a čeká na konec restrikcí. Věnuje se pouze své pražírně Caffe 08, kterou má poblíž.

Za dvacet let nezažil tak špatný rok. Náklady ale zaplatí a zatím nemusel propouštět. Zkouší kávu víc prodávat přes internet. „Nárůst u e-shopu je u nás maximálně do 20 procent,“ říká s tím, že náklady kavárny by to nepokrylo.

Zákazníci se vrátí rychle, ale co objednávky z kanceláří?

Prodejci věří, že až se kavárny otevřou, zákazníci se do nich rychle vrátí. Obávají se ale toho, že zaměstnanci dál zůstanou na home office. Přitom právě kanceláře byly dříve druhým největším zdrojem příjmů.

„U nás vnímáme propad až padesát procent. Kanceláře, kam jsme dodávali třeba pět set kilo kávy měsíčně, jsou nyní už tři čtvrtě roku na nule,“ řekl manažer prodeje AG Foods Miroslav Formánek. I on se domnívá, že plno firem bude pokračovat v režimu home office.

Změnu ve svých zvycích potvrzuje i Hana Dostálová, která nyní pracuje z domova. Kávy vypije méně než před koronavirem. „Protože doma nemám takovou tu hezkou mašinku, jako máme v práci, která nám udělá dobrou kávu.“

V posledních měsících se z většiny destinací dováží do Evropy méně kávy než dříve. Zvýšil se jen import z Jižní Ameriky. A zároveň roste cena. Petr Frühauf to odhaduje až na 25 procent.