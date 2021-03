Finanční správa začíná přijímat žádosti o kompenzační bonus. Požádat lze i on-line

V rámci nového příspěvku budou dvě bonusová období odpovídající únoru a březnu letošního roku. Vláda má přitom mandát zavést další bonusová období odpovídající vždy jednomu dalšímu kalendářnímu měsíci, a to nejdéle do konce roku 2021.

Příjem u podnikatelů bude posuzován za dané bonusové období odpovídající kalendářnímu měsíci, a to oproti srovnávacímu období z doby před vypuknutím pandemie. Srovnávacím obdobím budou vždy dané tři kalendářní měsíce před bonusovým obdobím, a to v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019. Pro začínající a sezonní podnikatele zůstane zachována možnost využití stávajícího srovnávacího období, tedy měsíční průměr od 1. června do 30. září 2020.

Bonus přitom bude podle návrhu také individuálně zastropován pro podnikatele s typicky nižšími příjmy, jako jsou důchodci či studenti. Novinkou v návrhu je rovněž možnost nároku na kompenzační bonus 500 korun za dny, kdy měl potenciální příjemce nařízenou karanténu nebo izolaci.

Nový kompenzační bonus je technicky opět vratkou daně z příjmů ze závislé činnosti. Ministerstvo financí odhaduje, že dopad nového bonusu na veřejné finance bude za únor a březen 19,4 miliardy korun, z toho 18 miliard na státní rozpočet, 1,1 miliardy na rozpočty obcí a 0,4 miliardy korun na rozpočty krajů. Většímu dopadu na rozpočty obcí a krajů v zákoně brání příspěvek odpovídající 80 procentům reálného propadu inkasa.