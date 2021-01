Havlíček bude jednat o opětovném zavedení odkladů splátek, systém podpor měnit nechce

Havlíček uznává, že moratorium, po kterém volají podnikatelské organizace, by bylo dobrým podpůrným nástrojem v současné krizi. Není ale podle něj v rukou vlády, ale České národní banky a bank.

„Já bych si hrozně přál, kdyby se postiženým segmentům umožnil odklad splátek třeba o dalších šest měsíců. Nesmírně by to pomohlo a chtěl bych pro to udělat maximum. Na druhou stranu ale nemůžu nevnímat pozici ČNB. Ta varuje, že pokud v tuto chvíli oslabíme banky, tak tady máme problém všichni. Je to tanec na tenkém ledě,“ uvedl.

Další host pořadu OVM, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, se však pozastavil nad tím, že ČNB přece roky tvdí to, že české bankovnictví je „nejstabilnější na světě“. „A najednou si nemůže dovolit po tři měsíce počkat se splátkami u relativně malé části svého úvěrového portfolia,“ diví se. A dodává, že průmyslové podniky z velké části běží, proto ty pomoc zase tolik nepotřebují a jde tak pouze o několik velmi úzce vymezených segmentů.

Havlíček uvedl, že o tom rozhodně dále bude jednat, a to s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), Českou národní bankou, bankovní asociací i samotnými bankami.

Kdyby moratorium možné bylo, mělo by být podle něho ideálně dostupné pro ty, kteří kvůli vládním opatřením museli zavřít provozy, nebo zaznamenali například 80procentní pokles tržeb. Především tedy jde o obchod a služby. „Tohle kdyby se totiž podařilo, tak by tím spadl kámen ze srdce i státnímu rozpočtu,“ dodal.

Úvěrové moratorium už jednou umožnilo dlužníkům z řad spotřebitelů, podnikatelů a firem odložit splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem loňského roku, a to do konce července, nebo do konce října. Bylo závazné pro všechny banky a nebankovní poskytovatele úvěrů, klienti jej mohli využít dobrovolně.

Systém podpor Havlíček měnit nechce

Vláda na jaře slibovala pomoc ekonomice za bezmála 1,2 bilionu korun. Podle posledních dat ministerstva financí stát vloni vydal na přijatá opatření nakonec 283,4 miliard korun, z toho přímá podpora činila zhruba 130 miliard. Částka zahrnuje například kompenzační bonusy nebo program Anitivirus či další podpůrné covidové programy.

Předsedkyně komise pro spravedlivé důchody ministerstva práce a sociálních věcí, ekonomka a členka KoroNERV-20 Danuše Nerudová v OVM však upozornila, že zájem firem byl především o přímou pomoc a tam doteklo jen zhruba osmnáct procent z proklamované částky, což je málo.